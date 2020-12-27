В России создали новые металлокерамические материалы с повышенной твёрдостью

Как пишет Indicator, материалы созданы на основе чистого карбида вольфрама и сверхнизкокобальтовых твёрдых сплавов. Керамики обладают повышенной твёрдостью и трещиностойкостью. Их изготовили методом высокоскоростного электроимпульсного плазменного спекания.

Также учёные применили новый способ введения кобальта в нанопорошки карбида вольфрама. При спекании необходимо, чтобы каждая частичка карбида вольфрама была окружена вязкой фазой кобальта. Тогда можно получить твёрдый сплав с нужными свойствами.

Сообщается, что специалисты получили образцы режущих пластин из твёрдых сплавов с очень малым содержанием кобальта и очень малым размером зерна. Материалы показали ранее недостижимые характеристики твёрдости и трещиностойкости.