В России создали новый лёгкий ручной пулемёт

Представители концерна рассказали, что ёмкость патронного короба у РПЛ-20 составила 100 патронов. У пулемёта предусмотрено ленточное питание. Он имеет сменные стволы различной длины, планки Пикатинни для крепления прицелов и дополнительного оборудования, настраиваемый приклад. Сейчас РПЛ-20 проходит заводские испытания.

В «Калашникове» также расшифровали название оружия — «Ручной пулемёт ленточный». Оснащается оно матерчатым коробом, в котором содержится патронная лента. Пулемёт может вести стрельбу в автоматическом режиме.

Помимо этого, в агентстве ТАСС уточнили, что на РПЛ-20 можно установить все типы оптических и коллиматорных прицелов с рельсовым креплением типа Picatinny (MIL-STD-1913).