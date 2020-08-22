Наука и технологии
Сегодня 17:38
В России создали новый лёгкий ручной пулемёт
От «Калашникова»
Российский концерн «Калашников» создал новый лёгкий ручной пулемёт РПЛ-20 под патрон 5,45 мм.
Представители концерна рассказали, что ёмкость патронного короба у РПЛ-20 составила 100 патронов. У пулемёта предусмотрено ленточное питание. Он имеет сменные стволы различной длины, планки Пикатинни для крепления прицелов и дополнительного оборудования, настраиваемый приклад. Сейчас РПЛ-20 проходит заводские испытания.
В «Калашникове» также расшифровали название оружия — «Ручной пулемёт ленточный». Оснащается оно матерчатым коробом, в котором содержится патронная лента. Пулемёт может вести стрельбу в автоматическом режиме.
Помимо этого, в агентстве ТАСС уточнили, что на РПЛ-20 можно установить все типы оптических и коллиматорных прицелов с рельсовым креплением типа Picatinny (MIL-STD-1913).