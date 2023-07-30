В России создали новый прибор для исследования космического климата

Учёные из Института прикладной физики РАН разработали новый радиометрический комплекс для астрономических и атмосферных исследований. Этот компактный микроволновый радиометр позволяет длительно наблюдать за выбранным участком неба и обладает высокой чувствительностью.

Радиометр особенно полезен для изучения микроволнового астрономического климата и атмосферных условий, которые влияют на радиоастрономические наблюдения на частотах около 100 ГГц. Из-за особенностей атмосферы, некоторые частоты излучения могут быть поглощены водяным паром и газами, тогда как другие проходят сквозь атмосферу. Важным аспектом является возможность измерения астроклимата в окнах прозрачности, которые позволяют получать надёжные данные.

Новый радиометр, созданный на основе прибора МИАП-2, обладает двойной ориентацией и повышенной чувствительностью. Это делает измерения более точными и надёжными. Кроме того, прибор может управляться удалённо и передавать данные напрямую в компьютер. В дальнейших планах научного коллектива — разработка портативного устройства для изучения астроклимата на более высокочастотных длинах волн, что будет важно для радиоастрономов и специалистов в области связи.