В России создали новый прибор для исследования космического климата

В России создали новый прибор для исследования космического климатаПрибор будет анализировать микроволновое излучение космоса
Российские учёные разработали инновационный прибор для анализа микроволнового излучения космоса, который может продолжительное время отслеживать заданную точку
Учёные из Института прикладной физики РАН разработали новый радиометрический комплекс для астрономических и атмосферных исследований. Этот компактный микроволновый радиометр позволяет длительно наблюдать за выбранным участком неба и обладает высокой чувствительностью.
Радиометр особенно полезен для изучения микроволнового астрономического климата и атмосферных условий, которые влияют на радиоастрономические наблюдения на частотах около 100 ГГц. Из-за особенностей атмосферы, некоторые частоты излучения могут быть поглощены водяным паром и газами, тогда как другие проходят сквозь атмосферу. Важным аспектом является возможность измерения астроклимата в окнах прозрачности, которые позволяют получать надёжные данные.
Новый радиометр, созданный на основе прибора МИАП-2, обладает двойной ориентацией и повышенной чувствительностью. Это делает измерения более точными и надёжными. Кроме того, прибор может управляться удалённо и передавать данные напрямую в компьютер. В дальнейших планах научного коллектива — разработка портативного устройства для изучения астроклимата на более высокочастотных длинах волн, что будет важно для радиоастрономов и специалистов в области связи.