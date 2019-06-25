В России создали обезболивающее из лекарства от поноса

Анальгетик разработали исследователи из Курчатовского комплекса НБИКС-природоподобных технологий и Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН. Сообщается, что молекулы лоперамида в препарате проявляют особую активность благодаря «доставщикам», частицам карбоната кальция. С их помощью лекарство быстро воздействует на центральную нервную систему, и эффект обезболивания наступает почти мгновенно.

Давно известно, что лоперамид обладает обезболивающим действием, но в форме таблеток он не способен оказать воздействия на центральную нервную систему из-за гемато-энцефалического барьера.

Назальный спрей-анальгетик уже прошёл первый этап испытаний. Однако до начала клинических исследований (то есть проверке на людях) может пройти не менее пяти лет. Создатели препарата считают, что он будет полезен в экстремальных условиях и в автоавариях.