В России создали обученный компьютером протез ноги

Студенты сделали протез нижней конечности. У стандартных таких изделий отталкивание ноги от поверхности компенсируется за счёт особой пружинящей конструкции. Они не могут компенсировать угол поднятия стопы, что делает протез неудобным.

У нового протеза реализована возможность качания стопы и компенсация отталкивания. Благодаря этому человек экономит ресурсы при ходьбе и «минимально задумывается над позиционированием стопы». Протез также должен получать внешние сигналы, чтобы «знать», в какой момент стопа должна отталкиваться от поверхности. Именно этот вопрос решили нейросети.

Учёные использовали систему датчиков, которую закрепляли на ноге здорового человека. Так они получили данные для обучения нейросети. В итоге алгоритм предсказывает угол поворота стопы. Протез также может подстраиваться под индивидуальные особенности походки.

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