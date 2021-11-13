В России создали парфюм, посвящённый новому истребителю Су-75

В России создали парфюм, посвящённый новому истребителю Су-75Приурочили к показу на выставке Dubai Airshow 2021
В нём говорится: «Checkmate — аромат пятого поколения. Для тех, кто управляет игрой». Сообщается, что аромат выпустят ограниченной серией в преддверии выставки Dubai Airshow 2021, которая пройдёт с 14 по 18 ноября.
Из видео становится понятно, что флакон будет иметь крышку в форме шахматного коня. Пока представить, каким будет этот аромат, сложно.
Напомним, сам истребитель Су-75 представили на авиасалоне МАКС-2021 в подмосковном Жуковском в июле. На Dubai Airshow 2021 самолёт впервые покажут за рубежом.
Checkmate — это однодвигательный самолёт, выполненный с применением технологии «стелс». У него будут внутрифюзеляжные отсеки вооружения, новейшая авионика и возможность управлять малыми беспилотными аппаратами. Су-75 сможет развивать скорость до 1,9 тысячи километров в час. Первый полёт запланирован на 2023 год, а серийное производство — на 2025.