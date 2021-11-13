В России создали парфюм, посвящённый новому истребителю Су-75

В нём говорится: «Checkmate — аромат пятого поколения. Для тех, кто управляет игрой». Сообщается, что аромат выпустят ограниченной серией в преддверии выставки Dubai Airshow 2021, которая пройдёт с 14 по 18 ноября.

Из видео становится понятно, что флакон будет иметь крышку в форме шахматного коня. Пока представить, каким будет этот аромат, сложно.