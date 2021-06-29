В России создали передвижные магазины мобильных устройств

Мобильный салон связи будет перемещаться между населёнными пунктами, в которых нет стационарных точек. В каждом пункте он будет работать несколько недель.

Передвижные магазины будут удобны не только жителям пунктов, но и самому МегаФону. Эксперимент позволит измерить покупательский спрос в отдалённых локациях и принять решение по открытию постоянного салона.

В мобильном магазине продаётся более 200 популярных моделей смартфонов, аксессуаров и портативной техники. Также в передвижных салонах можно будет получить консультацию специалиста, купит сим-карту и т.д.

Площадь мобильного магазина составляет 10 кв. метров. Первой его остановкой стала станица Елизаветинская в Краснодарском крае с населением около 25 тысяч человек.