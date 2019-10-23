В России создали первые беспилотные поезда

Беспилотное решение для локомотивов разработала российская компания Cognitive Technologies. О чём и рассказала журналистам её президент. По информации главы компании, беспилотники были переданы РЖД в начале октября. Сейчас они проходят испытания.

«Уникальность нашего решения для РЖД в том, что беспилотные технологии работают при любой погоде, даже при занесённых снегом путях и светофорах. Это очень высокий уровень математики, которого нет нигде в мире», — сообщила президент Cognitive Technologies.

Ранее она заявляла, что беспилотные поезда могут стать обычным явлением в России уже через два-три года. Теперь глава компании уточнила, что технологии для этого, скорее всего, будут отечественными, так как иностранные фирмы не могут справиться с российскими погодными условиями.