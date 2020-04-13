Наука и технологии
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В России создали первый тест на коронавирус для животных
В том числе, для кошек и собак
В России создали первый тест на коронавирус для животных. Ранее антитела к вирусу находили у кошек из Уханя — первого города, где разразилась вспышка инфекции.
Новая тест-система для диагностики COVID-19 у животных была разработана в научном учреждении Россельхознадзора — Федеральном центре охраны здоровья животных.
Специалисты намерена исследовать около десяти тысяч образцов биоматериала животных. Тест-система позволит выявлять возбудителя коронавирусной инфекции COVID-19 у различных видов животных, в том числе у кошек и собак. У них будут браться браться оральные и назальные пробы, а также, возможно, фекальные и ректальные.
Тест основан на методе ПЦР (полимеразная цепная реакция) и создан на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения животных.