В России создали первый тест на коронавирус для животных

Новая тест-система для диагностики COVID-19 у животных была разработана в научном учреждении Россельхознадзора — Федеральном центре охраны здоровья животных.

Специалисты намерена исследовать около десяти тысяч образцов биоматериала животных. Тест-система позволит выявлять возбудителя коронавирусной инфекции COVID-19 у различных видов животных, в том числе у кошек и собак. У них будут браться браться оральные и назальные пробы, а также, возможно, фекальные и ректальные.

Тест основан на методе ПЦР (полимеразная цепная реакция) и создан на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения животных.