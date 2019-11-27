Наука и технологии
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В России создали первый в мире симулятор нарушений зрения
Это приложение для смартфонов и VR-устройств
Команда московской лаборатории «Сенсор-Тех» создала приложение, которое поможет пользователям понять, как видят мир люди с нарушениями зрения. Оно работает на iPhone и компьютерах с поддержкой гарнитур виртуальной реальности.
Над приложением работали с 2017 года. Разработчики объединились с врачами-офтальмологами, чтобы добиться максимального сходства контента с реальными симптомами. Симулятор назвали SeeMyWorld и работает он на основе дополненной реальности. Через камеру смартфона или в VR-шлеме на изображение накладывается «дефект зрения» из библиотеки приложения. А содержится там 80% от всех существующих заболеваний: и катаракта, и глаукома, и отслойка сетчатки, и макулярная дегенерация.
Авторы проекта считают, что SeeMyWorld в первую очередь упростит работу врачей-офтальмологов, а также даст понять любому желающему, что испытывают люди с нарушениями зрения.