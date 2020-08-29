В России создали подавляющее дроны ружьё

Ружьё ЛПД-800 разработали в Лаборатории противодействия промышленному шпионажу. Оно предназначено для подавления беспилотных летательных аппаратов. Вес изделия равен трём килограммам. Оно оснащено выполненным в виде магазина аккумулятором, который быстро снимается. На нём есть индикация заряда.

При нажатии на курок ружьё переходит в режим подавления. Если изделие давит каналы навигации, то дрон либо зависает в воздухе, либо садится. Ружьё также может подавить каналы управления, тогда беспилотник можно посадить.

Изделие могут использовать как частные организации, так и государственные, например, ФСИН. Последняя может использовать ЛПД-800 в борьбе с перебросом наркотиков и телефонов.