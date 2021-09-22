В России создали прибор для общения со слепоглухими

О принципе работы устройства подробнее рассказал заведующий кафедрой инжиниринга технологического оборудования НИТУ «МИСиС», сооснователь и генеральный конструктор Karfidov Lab Алексей Карфидов: "Матрица прибора простая: 2 столбика и 3 строки. Например, слово «привет» состоит из 6 букв, пользователь набирает их кнопками, нажимает «ввод», и устройство озвучивает его, выводя на динамик. Чтобы инициировать общение, собеседнику достаточно нажать специальную кнопку на устройстве – пользователь начинает чувствовать вибрацию, означающую приглашение к диалогу. Далее собеседник произносит то, что хочет сказать, его речь переводится в текст, а текст конвертируется в тактильные сигналы по принципу шрифта Брайля".

На данный момент аналогов "ВиброБрайля" нет нигде, подчёркивают учёные. Кроме того, первые тесты эффективности этого устройства уже проведены: состоялись они в этом году.