В России создали прибор для оценки состояния психики по рукам

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В России создали прибор для оценки состояния психики по рукамФиксирует даже незаметный тремор
Российские инженеры разработали прибор, который может по рукам определить, какие у человека есть отклонения в работе нервной системы. Можно, например, диагностировать болезнь Паркинсона или стресс.
Учёные ЛЭТИ совместно со специалистами Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой РАН создали прибор, который анализирует непроизвольное дрожание рук. Аппарат может определить даже тремор, невидимый невооружённым глазом.
Как пояснили учёные, тремор — признак неблагополучия со стороны нервной системы. Он может быть симптомом множества нервных болезней, в том числе, болезни Паркинсона. Прибор позволяет диагностировать их гораздо раньше, чтобы лечить эффективнее.
Кроме того, устройство можно использовать для оценки состояния здоровых людей. Повышенный тремор, например, может указывать на чрезмерные физические нагрузки у спортсменов.
Источник: Известия