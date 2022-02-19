В России создали прибор для оценки состояния психики по рукам

Учёные ЛЭТИ совместно со специалистами Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой РАН создали прибор, который анализирует непроизвольное дрожание рук. Аппарат может определить даже тремор, невидимый невооружённым глазом.

Как пояснили учёные, тремор — признак неблагополучия со стороны нервной системы. Он может быть симптомом множества нервных болезней, в том числе, болезни Паркинсона. Прибор позволяет диагностировать их гораздо раньше, чтобы лечить эффективнее.

Кроме того, устройство можно использовать для оценки состояния здоровых людей. Повышенный тремор, например, может указывать на чрезмерные физические нагрузки у спортсменов.