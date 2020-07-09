В России создали прибор для передачи сообщений без мобильной сети

Кейс разработала спутниковая система «Гонец» (входит в госкорпорацию Роскосмос. Чемоданчик содержит антенну, Wi-Fi модуль и накопитель энергии. Чтобы начать передавать информацию, нужно подключить смартфон к Wi-Fi сети кейса и запустить приложение.

Чемоданчик позволяет отправить СМС или файлы на другое мобильное устройство. Связь осуществляется через российские спутники «Гонец-М». Кейс работает как на передачу, так и на приём информации.

Сообщается, что спутниковая система «Гонец» также заказала разработку приложения, которое позволит использовать мобильное устройство как рацию.

Напомним, «Гонец» построена на базе низкоорбитальных космических аппаратов.