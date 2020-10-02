В России создали прибор для поиска коронавируса в воздухе

«РИА Новости» сообщает, что комплекс может распознавать в воздухе до 86 патогенов — и вирусы, и бактерии, и токсины. Прибор способен работать без прямого участия человека, в непрерывном режиме. 24 часа семь дней в неделю комплекс может оценивать появление в воздухе опасных биологических агентов.

Прибор начали создавать ещё в 2015 году. Комплекс включает в себя несколько независимых модулей, которые могут провести точный анализ. Его результаты сопоставимы с теми, что получают в биологической лаборатории.

Прибор уже готовится к массовому серийному производству. Его начнут размещать в метро и аэропортах уже в октябре. Комплекс охватывает площадь не менее ста квадратных метров.