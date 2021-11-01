В России создали прибор для проверки скрытых дефектов автомобилей с пробегом

Устройство способно распознавать последствия удара или деформации кузова у автомобилей. Также оно может «анализировать ремонтную историю» машины. Система состоит из двух камер для мониторинга, подсветки, преобразователя сигналов, блоков управления и оценки, а также компьютера для обработки полученных данных.

Прибор работает так: он оказывает импульсное воздействие тепловизором на поверхность детали. Это помогает выявить неоднородности тепловых полей и обнаружить скрытые повреждения и деформации.

Новинку хотят продавать автосервисам, дилерским центрам и станциям технического обслуживания. Прибор должен снизить риск покупки плохой машины с пробегом.