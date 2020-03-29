Наука и технологии
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В России создали продукт для борьбы с дефицитом йода в организме
Он лучше, чем йодат калия в соли
В России создали продукт для борьбы с дефицитом йода в организме. Вещество устойчиво к высоким температурам и не испаряется, благодаря чему можно точно рассчитать дозировку.
По данным Минздрава России, 69% населения страны испытывают недостаток йода в организме. Именно поэтому производители выпускают йодированную соль. Однако неорганическое соединение йодат калия легко испаряется. Из-за этого сложно рассчитать необходимое для человека количество такой соли.
Российские исследователи разработали новый способ изготовления йодированных молочных сывороточных белков. Добавлять их можно в любые продукты. По сути, учёные воссоздали соединения, подобные тем, что существуют в грудном молоке.
Исследователи заявили, что стоимость обогащения соли новым органическим йодом составляет 25 рублей за килограмм. Это дороже, чем обогащение йодатом калия, но безопаснее для здоровья.