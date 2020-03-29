В России создали продукт для борьбы с дефицитом йода в организме

По данным Минздрава России, 69% населения страны испытывают недостаток йода в организме. Именно поэтому производители выпускают йодированную соль. Однако неорганическое соединение йодат калия легко испаряется. Из-за этого сложно рассчитать необходимое для человека количество такой соли.

Российские исследователи разработали новый способ изготовления йодированных молочных сывороточных белков. Добавлять их можно в любые продукты. По сути, учёные воссоздали соединения, подобные тем, что существуют в грудном молоке.

Исследователи заявили, что стоимость обогащения соли новым органическим йодом составляет 25 рублей за килограмм. Это дороже, чем обогащение йодатом калия, но безопаснее для здоровья.