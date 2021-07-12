В России создали программу для написания шаблонных сообщений антипрививочников

С создателем аккаунта Антоном Онегиным беседовало издание TJ. Он использовал русскоязычный алгоритм обработки естественного языка GPT-3. Его обучили на датасете с сообщениями антипрививочников из тематического чата. Эти данные когда-то опубликовали в Twitter, Онегин наткнулся на них и решил сделать такой проект. «Они просто составляют сообщения из одних и тех же слов в разных порядках и в разных контекстах. Мне казалось, если закинуть их сленг в бездушный блендер нейросетей, может получиться довольно забавный смузи», — рассказал Антон.

В частности, для нейросети использовали чат «NASTIKA против вакцинации» с 9000 участников, который «оказался оптимальным по соотношению объём/шиза». Антон отметил, что суть алгоритма в том, «чтобы показать, что машина способна выдавать конспирологию даже абсурднее, чем живые люди». Почитать сгенерированные сообщения можно здесь.