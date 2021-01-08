В России создали программу для поиска рака и язвы по снимкам

Учёные запланировали первые клинические испытания системы в начале 2021 года, пишет «Известия». Программа может анализировать эндоскопические изображения слизистых органов. Эти снимки получают методом введения трубок в тело человека.

Программа использует алгоритмы искусственного интеллекта при анализе изображений. Это позволяет улучшить качество диагностики и принести её даже в отдалённые регионы страны, где не хватает врачей.

Система позволит выявлять гастрит или язву, эндометриоз, миому матки и даже рак. Она будет удобна при проведении массовых скрининговых исследований. Алгоритмы обучали на большом массиве данных, используя мощности Суперкомпьютерного центра Политехнического университета.