В России создали программу для реконструкции древнего климата

В состав комплекса входят алгоритмы для расчёта традиционных индексов, используемых при реконструкции условий осадконакопления:

Индекс глубины бассейна (Fe/Mn) помогает отслеживать обмеление и изменения среды осадконакопления.

Индекс интенсивности терригенного сноса (Iитс) отражает поступление минеральных частиц.

Индекс гумидности климата оценивает влажность древней среды.

Использование PATH-TERRA позволяет реконструировать глубину бассейнов, интенсивность сноса и даже климатические условия в прошлом. Это также помогает прогнозировать появление осадочных полезных ископаемых и выявлять перспективные участки для их поиска.