Опубликовано 16 октября 2025, 15:05
В России создали программу для реконструкции древнего климата

И осадочных пород
Лаборатория геохимии осадочных пород ГЕОХИ РАН представила новый программный комплекс PATH-TERRA, предназначенный для анализа осадочных образований на основе химических данных. Программа автоматизирует расчёт ключевых геохимических показателей и работает с большими объёмами информации. Это, как пишут в РАН, важно для исследований палеоклимата, палеогеографии и литологии.
В состав комплекса входят алгоритмы для расчёта традиционных индексов, используемых при реконструкции условий осадконакопления:

  • Индекс глубины бассейна (Fe/Mn) помогает отслеживать обмеление и изменения среды осадконакопления.

  • Индекс интенсивности терригенного сноса (Iитс) отражает поступление минеральных частиц.

  • Индекс гумидности климата оценивает влажность древней среды.

Использование PATH-TERRA позволяет реконструировать глубину бассейнов, интенсивность сноса и даже климатические условия в прошлом. Это также помогает прогнозировать появление осадочных полезных ископаемых и выявлять перспективные участки для их поиска.

