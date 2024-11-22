В России создали программу с ИИ для исследования нефтяных скважин

Учёные Пермского Политеха разработали уникальный сервис Data Stream Analytics (DSA), который использует методы искусственного интеллекта для моделирования работы скважин и определения пластового давления. Этот продукт не имеет аналогов на рынке и ориентирован на автоматизацию гидродинамического моделирования и контроль за разработкой месторождений углеводородов. Система позволяет эффективно оценивать и прогнозировать энергетическое состояние залежей, что способствует более точной и быстрой разработке месторождений.

Как рассказала профессор Инна Пономарева, методика оценки пластового давления с применением искусственного интеллекта была внедрена в модуль цифровизации разработки нефтяных месторождений. В настоящее время DSA успешно используется на предприятиях нефтегазовой отрасли для решения конкретных задач. Программный продукт позволяет повысить эффективность работы сотрудников и улучшить существующие инструменты для сопровождения добычи нефти.

Изначально сервис был разработан для нужд пермских компаний, но с течением времени его начали использовать и предприятия из других регионов России, включая Западную Сибирь, Удмуртию, Москву и Волгоград. Дмитрий Мартюшев, профессор ПНИПУ, отметил, что запросы на программу начали поступать после того, как первые пользователи поделились своим опытом. В настоящее время с одним из новых партнёров проходит тестирование решения, и рассматривается заключение договора.