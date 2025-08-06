В России создали простые и точные дозиметры на основе светящихся таблеток

Главная особенность устройства — специальные таблетки-детекторы из магния и бора. Они выполняют роль «заменителя» человеческих тканей, впитывая радиацию так же, как это делает тело.

Когда такие таблетки нагреваются, они начинают светиться — и чем больше радиации накопили, тем ярче свет. Это свечение улавливают датчики, и затем прибор показывает точный уровень полученной дозы.

Как пояснил главный конструктор СНИИП Андрей Гордеев, главное преимущество новой разработки — простота использования. Таблетки можно подготавливать к повторному использованию прямо при комнатной температуре.

В зарубежных аналогах для этого требуется специальная среда с азотом и дорогое оборудование. Российская технология обходится без всего этого, делая процесс проще и дешевле.