В России создали прототип многоцелевого гиперзвукового летательного аппарата

Как отметил учёный, основные лётно-тактические характеристики аппарата были подтверждены благодаря экспериментам, проведённым в гиперзвуковой аэродинамической трубе ЦИАМ. Перед серией экспериментов с прототипом ГРЦ им. Макеева разработал концепцию гиперзвукового летательного аппарата.

ГРЦ им. Макеева известен также следующими разработками: межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР) «Синева» и «Лайнер» морского базирования, а также перспективной МБР «Сармат» шахтного базирования.

«На основании опыта ГРЦ [в области проектирования аппаратов с гиперзвуковыми скоростями] в кооперации предприятий, в частности с ЦИАМ им. Баранова, вузов и академических институтов проведены исследования и предложена концепция создания универсального многоцелевого гиперзвукового летательного аппарата с прямоточным воздушным реактивным двигателем», — подчеркнул Владимир Дегтярь в ходе доклада.