В России создали революционный антибиотик

Кратко об открытии пишет издание «РИА Новости». Создатели говорят, что найденное ими вещество поможет бороться с большинством инфекционных заболеваний человека и животных. Речь идёт о тех болезнях, что вызываются бактериями и грибами.

Получили вещество, кстати, из алкалофильного мицеллиального гриба Emericellopsis alkalina. Учёные рассказали, что извлечённый пептид эмерициллипсина А подавляет у бактерий способность к образованию биоплёнок. Из-за этого устойчивость патогенов сходит на нет.

Исследователи подчёркивают, что уникальность вещества — в его универсальности. Как уже упоминалось, оно борется не только с бактериями, но и почти с любыми патогенными эукариотами: грибами и дрожжами. Пептид разрушает их клеточные мембраны.