В России создали робота, чтобы сверлить и проделывать дыры в самолётах

В России создали робота, чтобы сверлить и проделывать дыры в самолётахРобот нужен для создания шумопоглощающих конструкций
Учёные Пермского Политеха создали роботизированный станок для перфорации полимерных композитных материалов, используемых в авиастроении.
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Станок с помощью электроэрозионной обработки проделывает отверстия равной формы на равном расстоянии. В авиапромышленности это нужно при строительстве звукопоглощающих конструкций для двигателей самолётов, а это предполагает большое количество отверстий.
Лезвие и другой острозаточенный инструмент плохо подходят для этих задач — в материале остаются дыры и сколы, а сам инструмент быстро выходит из строя.
Поэтому для работы с композитными материалами специалисты Пермского Политеха создали прототип роботизированного станка с шестью подвижными рычагами, позволяющими электроду-инструменту перемещаться в разных плоскостях. Эксперименты показали эффективность разработки.
«Результаты проведённых экспериментов подтвердили эффективность робота для получения отверстий в заготовках из полимерных композитов. После проведения промышленных испытаний планируется серийный выпуск роботизированной системы для отечественных авиастроительных предприятий», — сообщила пресс-служба в ВУЗа.