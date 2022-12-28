В России создали робота, чтобы сверлить и проделывать дыры в самолётах

Станок с помощью электроэрозионной обработки проделывает отверстия равной формы на равном расстоянии. В авиапромышленности это нужно при строительстве звукопоглощающих конструкций для двигателей самолётов, а это предполагает большое количество отверстий.

Лезвие и другой острозаточенный инструмент плохо подходят для этих задач — в материале остаются дыры и сколы, а сам инструмент быстро выходит из строя.

Поэтому для работы с композитными материалами специалисты Пермского Политеха создали прототип роботизированного станка с шестью подвижными рычагами, позволяющими электроду-инструменту перемещаться в разных плоскостях. Эксперименты показали эффективность разработки.

«Результаты проведённых экспериментов подтвердили эффективность робота для получения отверстий в заготовках из полимерных композитов. После проведения промышленных испытаний планируется серийный выпуск роботизированной системы для отечественных авиастроительных предприятий», — сообщила пресс-служба в ВУЗа.