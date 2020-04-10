В России создали робота-дезинфектора для борьбы с коронавирусом

Дезинфектор был создан на базе старого робота-курьера. Новый прототип получил ультрафиолетовые лампы суммарной мощностью 100 Вт. Они позволяют дезинфицировать помещение площадью до 20 квадратных метров за пять минут. В дальнейшем специалисты планируют увеличить мощность ламп.

В пресс-релизе Сбербанка сообщается, что ультрафиолетовое излучение способно уничтожить все типы патогенов, в том числе вирусы.

Для работы новому роботу сначала нужно «показать» помещение. Затем робот начнёт проводить дезинфекцию в автоматическом режиме. Специалисты хотят, чтобы разработку применяли в больницах и поликлиниках, вагонах метро и в других общественных местах.