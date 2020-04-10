Наука и технологии
Сегодня 15:11
В России создали робота-дезинфектора для борьбы с коронавирусом
Он использует ультрафиолетовые лампы
В России создали робота-дезинфектора для борьбы с коронавирусом. Его в кратчайшие сроки разработали специалисты Лаборатории робототехники Сбербанка.
Дезинфектор был создан на базе старого робота-курьера. Новый прототип получил ультрафиолетовые лампы суммарной мощностью 100 Вт. Они позволяют дезинфицировать помещение площадью до 20 квадратных метров за пять минут. В дальнейшем специалисты планируют увеличить мощность ламп.
В пресс-релизе Сбербанка сообщается, что ультрафиолетовое излучение способно уничтожить все типы патогенов, в том числе вирусы.
Для работы новому роботу сначала нужно «показать» помещение. Затем робот начнёт проводить дезинфекцию в автоматическом режиме. Специалисты хотят, чтобы разработку применяли в больницах и поликлиниках, вагонах метро и в других общественных местах.