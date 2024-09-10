В России создали робота для нефтяной промышленности в Арктике

В Университете Иннополис и компании «Газпром нефть» создали нового лабораторного робота, который определяет концентрацию нефтепродуктов в промысловых водах. Робота начали тестировать на Восточно-Мессояхском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе. Основная цель нового устройства — автоматизировать рутинные задачи лабораториев и повысить эффективность исследований.

По словам Линара Юсупова из Центра развития промышленной робототехники Университета Иннополис, промысловые воды — это побочный продукт добычи нефти. Раньше лаборанты вручную проводили множество операций, но теперь робот берёт на себя часть работы, освобождая специалистов для более сложных задач. Пользователи просто загружают образцы и настраивают программу на планшете, а робот выполняет все необходимые действия, включая перемещение пробирок и подготовку растворов.

Робот-химик, разработанный в Университете Иннополис, представляет собой тележку с манипулятором и системой технического зрения. Он может взаимодействовать с лабораторным оборудованием и выполнять полный цикл исследований. Алгоритмы управления, созданные командой, позволяют роботу автоматически обрабатывать пробы и отправлять результаты на планшет в реальном времени. Это делает процесс более точным и быстрым, снижая риск ошибок и улучшая производственную безопасность.

Проект базируется на анализе существующих решений, таких как хирургические роботы da Vinci, но для нефтегазовой отрасли таких систем пока нет. Искандер Бариев из Университета Иннополис отметил, что подобные комплексы могут найти применение в различных областях, от медицины до микроэлектроники. В будущем ожидается дальнейшее развитие роботизации лабораторных исследований, включая внедрение искусственного интеллекта для улучшения анализа данных и расширения возможностей автоматизации.