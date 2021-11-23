Наука и технологии
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В России создали робота для обнаружения оружия

У школьников
Российская компания из Перми «Промобот» разработала робота, который может определять наличие оружия у учеников и других посетителей школы. Первых роботов отправят в учебные заведения США.
В России создали робота для обнаружения оружия

Об этом пишет «РИА Новости». Сообщается, что «Промобот» сотрудничает с американским дистрибьютором и интегратором.

Робот, который распознаёт наличие оружия, сможет подать сигнал тревоги и отправить уведомление в полицию, на пункт охраны и родителям. Устройство оснащено дополнительной камерой для распознавания объектов, а также использует нейросеть. Компания уже ведёт переговоры с несколькими школами в США по поводу поставок робота. Первый робот, как сообщается, уже приступил к работе в старшей школе округа Кливленд (Cleveland Metropolitan School District).

Если тесты пройдут успешно, аналогичных роботов предложат российским школам. Помимо распознавания оружия, робот может патрулировать территорию школы, вести видеонаблюдение за сотрудниками и посетителями. Сейчас робот может общаться на английском и испанском языках.

Источник: РИА Новости
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