В России создали робота для обнаружения оружия

Об этом пишет «РИА Новости». Сообщается, что «Промобот» сотрудничает с американским дистрибьютором и интегратором.

Робот, который распознаёт наличие оружия, сможет подать сигнал тревоги и отправить уведомление в полицию, на пункт охраны и родителям. Устройство оснащено дополнительной камерой для распознавания объектов, а также использует нейросеть. Компания уже ведёт переговоры с несколькими школами в США по поводу поставок робота. Первый робот, как сообщается, уже приступил к работе в старшей школе округа Кливленд (Cleveland Metropolitan School District).

Если тесты пройдут успешно, аналогичных роботов предложат российским школам. Помимо распознавания оружия, робот может патрулировать территорию школы, вести видеонаблюдение за сотрудниками и посетителями. Сейчас робот может общаться на английском и испанском языках.