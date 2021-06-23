В России создали робота, который напомнит о походе к врачу

Наука и технологии
Сегодня в 16:43
В России создали робота, который напомнит о походе к врачуСам позвонит из поликлиники
Группа компаний ЦРТ, входящая в экосистему Сбера, разработала голосового робота для медицинских учреждений. Он сможет помогать пациентам.
Например, робот будет способен напомнить человеку о приёме к врачу. Виртуальный ассистент сам будет звонить людям. Во время звонка он сможет провести консультацию по подготовке к процедуре или перенести приём на другой день.
Разработка должна помочь снизить нагрузку на врачей и повысить доступность медицинской помощи в поликлиниках.
Робот может разговаривать благодаря технологии синтеза речи. Голос ассистента создали с нуля. Утверждается, что его речь плавная, имеет правильные интонации и смысловые ударения. Робот способен также понимать, что говорит пациент, даже если он делает это невнятно, или обстановка вокруг него шумная.