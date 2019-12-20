В России создали робота-продавца SIM-карт

Об этом ТАСС сообщил директор по развитию компании. По словам представителя Promobot, у робота в груди будет установлен диспенсер выдачи карт, сканер паспорта и терминал для оплаты. То есть человеку, который захочет купить SIM-карту, нужно просто обратиться к роботу и просканировать паспорт. Устройство внесёт данные в базу, а затем попросит оплатить услуги картой. После этого человек получит свою «симку».

Собеседник журналистов заявил, что такие роботы появятся в Москве и многих других российских городах. В начале 2020 года они должны будут начать работу в бизнес-центрах, вокзалах, аэропортах и общественных пространствах. Автомат знает десять языков, включая арабский, турецкий и португальский.