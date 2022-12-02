В России создали робота- разведчика с пулемётом и навыками сапёра

Ученые разработали легкую беспилотную платформу, оснащенную манипулятором, пулеметом, системами для дымовых завес и траления мин, а также платформой для запуска и подзарядки дрона. Защиту аппарата обеспечивает кевларовая оболочка.

Разработчики рассказали, что оператор будет использовать беспилотники для разведки местности, определения координат неисправного или заминированного оборудования и определения безопасного маршрута. После этого робот переместится в указанную точку, он может либо управляться с помощью пульта, либо работать автономно.

Похожие проекты либо не оснащены беспилотниками, либо не имеют зарядных устройств и не позволяют приземлиться на платформу после взлета, объясняют ученые. Изобретение предполагает зарядку батареи БПЛА, которые, кстати, входят в комплект, с помощью магнитных контактов.