В России создали робота-садовода

Об этом рассказал резидент бизнес-инкубатора Томского университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) Павел Мелешенко. Его компания разработала оборудование, которое создаёт различные климатические условия для растений. В системе есть плоскостной робот-манипулятор. Он может сажать семена, поливать их и рыхлить почву.

В системе имеется и насадка с камерой, которая записывает, как растут семена. Эти кадры анализируются и становится ясно, чего им не хватает или наоборот, в избытке, а также болеет ли растение.

В системе применяются нейросети. Пока оборудование предназначено для научных опытов. В мае 2022 года создатели планируют запустить продажи.