В России создали робота-садовода

Наука и технологии
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В России создали робота-садоводаМожет делать всё без участия человека
В Томске создали робота, который может сам посадить и выращивать растения без помощи человека.
Об этом рассказал резидент бизнес-инкубатора Томского университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) Павел Мелешенко. Его компания разработала оборудование, которое создаёт различные климатические условия для растений. В системе есть плоскостной робот-манипулятор. Он может сажать семена, поливать их и рыхлить почву.
В системе имеется и насадка с камерой, которая записывает, как растут семена. Эти кадры анализируются и становится ясно, чего им не хватает или наоборот, в избытке, а также болеет ли растение.
В системе применяются нейросети. Пока оборудование предназначено для научных опытов. В мае 2022 года создатели планируют запустить продажи.
Источник: ТАСС