В России создали робототехнические комплексы на танках Т-72

Каждый из продемонстрированных комплексов имеет своё назначение. Один из них — боевая машина с тяжёлым вооружением, на которой не будет экипажа. Другой — тоже безэкипажная машина с автоматическими пушками.

Помимо просмотра роботизированных комплексов министр обороны проверил, как выполняется Гособоронзаказ на Уралвагонзаводе, и посетил цех сборки танков.

Т-72Б3 — средний и основной танк семейства Т-72. Он был разработан как дешёвая альтернатива танку Т-90А до тех пор, пока Вооружённые силы России не получат машины нового поколения. Вооружён 125-мм гладкоствольной пушкой 2А46М-5. Также может использовать «удлиненные» бронебойные подкалиберные снаряды типа «Свинец-1/2».