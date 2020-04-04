В России создали роботов для проверки температуры у людей в общественных местах

О разработках российских инженеров пишет издание «Известия». Робот оснащён колёсной платформой, которая позволяет ему передвигаться в местах большого скопления людей. Специалисты встроили в его манипулятор датчики для измерения температуры. Кроме того, робот может провести опрос о состоянии здоровья. В него включены вопросы о симптомах коронавирусной инфекции.

Помимо робота, инженеры создали терминалы для турникетов, способные также измерять температуру проходящих через них людей. Для этого они должны подойти к устройству на расстояние до 70 см. Температуру оно измеряет с точностью до 0,2 градуса по Цельсию. Устройство также способно распознавать лица людей, которые проходят через него.