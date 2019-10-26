В России создали рой дронов для уничтожения танков

Собственно, система и предназначена для поражения средств противовоздушной обороны (ПВО), бронетехники и живой силы противника. «Стая-93» состоит из 100 небольших дронов-бомбардировщиков. Каждый беспилотник способен нести авиабомбу массой 2,5 кг. Поражать цели рой может на расстоянии до 150 км.

Как пишет RT, «Стая-93» — весьма грозное оружие. Его огневой мощи хватит для нанесения удара даже по колонне машин или бронетехники. По словам экспертов, одна бомба в 2,5 кг может вывести из строя танк при попадании в уязвимую часть. А вот армейский внедорожник и вовсе разнесёт на куски.