Наука и технологии
Сегодня 13:23
В России создали самое безопасное ядерное топливо
Оно устойчиво к нештатным ситуациям на АЭС
В Новосибирске прошли испытания первых тепловыделяющих сборок (ТВС) для реактора ВВЭР-1000 с экспериментальными тепловыделяющими элементами (твэлами), изготовленными в рамках программы по созданию толерантного топлива. Такое ядерное топливо считается наиболее безопасным.
Толерантным топливом называют ядерное топливо, устойчивое к нештатным ситуациям на АЭС. Оно может сохранять целостность даже в случае потери теплоносителя и нарушения отвода тепла в активной зоне реактора.
В пресс-релизе Росатома сообщается, что компания планирует загрузить изготовленные ТВС в один из реакторов Ростовской АЭС уже в первом квартале 2020 года.
Ранее в этом году в Росатоме завершилась первая фаза реакторных испытаний толерантного топлива для легководных реакторов. В следующем году компании предстоит провести дополнительные испытания и выбрать оптимальное технологическое решение.