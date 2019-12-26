В России создали самое безопасное ядерное топливо

Толерантным топливом называют ядерное топливо, устойчивое к нештатным ситуациям на АЭС. Оно может сохранять целостность даже в случае потери теплоносителя и нарушения отвода тепла в активной зоне реактора.

В пресс-релизе Росатома сообщается, что компания планирует загрузить изготовленные ТВС в один из реакторов Ростовской АЭС уже в первом квартале 2020 года.

Ранее в этом году в Росатоме завершилась первая фаза реакторных испытаний толерантного топлива для легководных реакторов. В следующем году компании предстоит провести дополнительные испытания и выбрать оптимальное технологическое решение.