В России создали самолёт на автомобильном двигателе

Презентация новинки прошла в рамках Международного авиационно-космического салона 2019 года в Жуковском (Московская область). Сообщается, что PJ-II Dreamer выполнен из композитного стягивающего материала с рёбрами жесткости и переборками. Двигатель GM LS6 обладает мощностью 388 лошадиных сил. Он приводит в действие пятилопастные вентиляторы-импеллеры. Журналисты пишут, что самолёт может даже выполнять фигуры сложного пилотажа. В воздухе он ведёт себя как истребитель.

Автором PJ-II Dreamer является американец русского происхождения Бен Колотилин. Он рассказал «РИА Новости», что самолёт летает на бензине АИ-100. Впрочем заправить его на автозаправке по понятным причинам не получится.

Фото: «Российская газета»