В России создали самоочищающуюся ткань для защиты от микробов и токсинов

Учёные пояснили, что материалы с защитными свойствами нужны в самых разных отраслях, в том числе в медицине. Исследователи хотели создать такую ткань, которая не только бы задерживала вредные агенты, но и уничтожала их.

Сначала учёные ввели в состав материала ферменты, способные гидролизовать (и тем самым нейтрализовать) целый ряд токсинов, в том числе фосфорорганические пестициды и продукты жизнедеятельности микроскопических грибов (микотоксины).

Потом исследователи добавили в материал ещё и антибиотики. В результате им удалось добиться практически полного уничтожения микробов и токсинов на обработанных тканях.