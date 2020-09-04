В России создали самую лёгкую обувь в мире

Об этом пишет ТАСС. В компании рассказали, что новая обувь — самая лёгкая из возможной в мире. При её доставке на орбиту не будет дополнительной нагрузки.

Изначально обувь создавалась для спорта высоких достижений, ведь в таких соревнованиях «каждый грамм много значит». Однако подобное правило работает и на орбите. Космонавтам будет удобно, например, бегать в такой обуви по дорожке.

Агентство ТАСС отметило, что основную часть времени экипаж Международной космической станции (МКС) проводит вообще без обуви. Но во время тренировок без кроссовок не обойтись.

Стоит отметить, что «Фарадей» уже изготавливала одежду для космонавтов.