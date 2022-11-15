В России создали самый большой 3D-принтер

Сообщается, что принтер на 90% состоит из российских комплектующих. Это первый крупногабаритный российский 3D-принтер. Он представляет собой открытый портал с экструдером (часть, которая расплавляет полимер и выращивает модель слой за слоём). Принтер печатает полимерными гранулами, в том числе вторсырьём, а его производительность составляет до 10 кг/ч.

Новый принтер позволит предприятиям аэрокосмической отрасли создавать крупногабаритные полимерные детали быстро и дёшево. В частности, можно печатать оснастку для выкладки композитных крыльев самолётов.