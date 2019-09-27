В России создали съедобную посуду

Люпин — это род растений из семейства Бобовые. Его ещё называют волчьим бобом. Как и другие бобовые является источником белка. Посуду учёные сделали из глубоко переработанного зерна люпина.

Это, конечно, реверанс в сторону эко-защитников. Как пишет «Интерфакс», биоразлагаемая посуда уже получила широкое распространение в мире. Поэтому учёные решили создать технологию для её изготовления в России.

Производиться посуда будет на базе местной компании, которая занимается разработкой технологий глубокой переработки люпина. Эта компания реализует свои проекты на гранты Фонда содействия инновациям. Их общая сумма достигает 2,5 млн рублей.