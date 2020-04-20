В России создали сервис для поиска свободных мест на парковке

Сервис разработал учёный Томского политехнического университета. Он пояснил, что поиск свободной парковки часто отнимает много времени. Его сервис под названием SPOT (Smart Parking Occupation Tracking) использует для работы устройство, которое состоит из видеокамеры, направленной на парковку, и одноплатного микрокомпьютера. Алгоритмы анализируют видеопоток с камеры.

Система способна распознавать автомобили и определять, занято парковочное место или нет. В будущем алгоритм можно научить идентифицировать машины, которые стоят не по правилам.

Устройство уже протестировали на парковке на улице Карпова в Томске. На сайте можно наблюдать за изменениями на стоянке. Свободные места помечаются зелёными маркерами, а занятые — красными. Сайт адаптирован и под мобильные устройства.