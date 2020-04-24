В России создали шлем для защиты от заражения коронавирусом
Новое средство индивидуальной защиты журналистам показал профессор Волгоградского государственного медицинского университета Александр Воробьёв. По его словам, волгоградские учёные начали разработку этого устройства ещё в сентябре прошлого года. Оно должно было защищать людей, страдающих аллергией, от пыли и пыльцы. Однако, когда наступила пандемия, шлем решили подкорректировать, пишет «РИА Новости».
Сейчас разработка весит около 1,5 килограмма, оснащена фильтром для очистки воздуха и вентилятором. Кроме того, в шлем можно установить модули для ингаляции, увлажнения воздуха и ультрафиолетового облучения.
Профессор утверждает, что устройство защищает от заражения за счёт очищения воздуха. Сейчас шлем находится на стадии оформления патента. Вскоре его могут запустить в производство.
Для оформления использовано фото РИАЦ