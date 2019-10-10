В России создали систему для обнаружения небольших дронов-шпионов

Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации «Ростех». Станция Ка-диапазона способна обнаруживать и сопровождать небольшие цели на расстоянии до 7,5 км. Сама станция довольно компактна: её габариты 325×240×230 мм. Установить её можно на поворотное устройство, чтобы обозревать всю местность вокруг.

Станция может работать как в автоматическом режиме, так и под управлением оператора. Состоит она полностью из российских компонентов.

«Станция радиоподсвета цели (РПЦ) предназначена для обнаружения и сопровождения малоразмерных и малоконтрастных целей с эффективной площадью рассеивания от 30 квадратных сантиметров, широким диапазоном скоростей и возможностью совершения полётов на малых и сверхмалых высотах», — пишет пресс-служба.

Уже созданы первые образцы станции. Они даже успели пройти полевые испытания.