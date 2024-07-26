В ​​России создали систему для «охоты» на операторов дронов

Эта технология, созданная Станиславом (фамилия не разглашается в целях безопасности), разработчиком мобильной системы РЭБ «Волнорез», как сообщается, похожа на портативную игровую консоль типа PSP.

Система «Кобра» предназначена для обнаружения и точного определения сигналов операторов вражеских беспилотников и их ретрансляторов, отображая их координаты на карте в режиме реального времени. Ее компактный портативный дизайн повышает удобство использования в полевых условиях.

Эта разработка особенно актуальна, учитывая растущую важность нейтрализации операторов беспилотников на поле боя, которых зачастую очень сложно обнаружить. В настоящее время «Кобра» проходит полевые испытания в зоне СВО. После этих испытаний система будет доработана и подготовлена к серийному производству.