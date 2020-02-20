В России создали систему для повышения интеллекта человека

В целом, Neuroangel должен повышать продуктивность и эффективность интеллектуальной деятельности как одного человека, так и команд. Этот сервис специалисты разрабатывали с 2016 года. Как пишет издание CNews, в исследования и разработку Neuroangel вложено более 25 млн рублей.

Решение представляет собой программно-аппаратный комплекс, в состав которого входит нейроинтерфейс, снимающий сигналы мозга, а также программное обеспечение. Оно оценивает психоэмоциональное состояние человека и даёт рекомендации по его коррекции.

Сообщается, что Neuroangel можно применять, чтобы найти своё продуктивное состояние для каждого вида деятельности. Комплекс также позволяет оценить эффективность обучения студентов во время лекции.