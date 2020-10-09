В России создали систему связи при отсутствии сотовой сети

Как пишет «РИА Новости» решение основано на радиотрекерах. Это компактное устройство с приёмопередатчиком, оснащённом модулями ГЛОНАСС/GPS и Bluetooth. Радиотрекеры синхронизируются с планшетами или смартфонами пользователей через мобильное приложение. Благодаря этому члены группы могут обмениваться голосовыми сообщениями и даже видеть местоположение друг друга на своих устройствах. Также система сохраняет пройденные маршруты и базовые точки на карте.

Система может работать на больших расстояниях: на открытой местности — до 20 километров, а в густом лесу — до 5 километров. Радиотрекер может работать без перерыва сутки. Серийный выпуск устройства начнётся в 2021 году.