Наука и технологии
Сегодня 21:09
В России создали систему связи при отсутствии сотовой сети
Пригодится туристам и спасателям
Холдинг Росэлектроника корпорации Ростех создал систему групповой связи, которая может работать при отсутствии сотовой сети. Система предназначена для спасателей, спортсменов, охотников и туристов.
Как пишет «РИА Новости» решение основано на радиотрекерах. Это компактное устройство с приёмопередатчиком, оснащённом модулями ГЛОНАСС/GPS и Bluetooth. Радиотрекеры синхронизируются с планшетами или смартфонами пользователей через мобильное приложение. Благодаря этому члены группы могут обмениваться голосовыми сообщениями и даже видеть местоположение друг друга на своих устройствах. Также система сохраняет пройденные маршруты и базовые точки на карте.
Система может работать на больших расстояниях: на открытой местности — до 20 километров, а в густом лесу — до 5 километров. Радиотрекер может работать без перерыва сутки. Серийный выпуск устройства начнётся в 2021 году.