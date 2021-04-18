В России создали систему воздушного минирования

Как поясняет «Коммерсант», термин «воздушное минирование» ввели ижевские конструкторы. Он обозначает операцию, когда несколько дронов патрулируют пространство и представляют для вражеских беспилотников непреодолимую преграду. В качестве таких беспилотников и могут выступать «Ланцеты».

В ZALA AERO GROUP отметили, что скорость дронов достигает 150 километров в час. Сейчас воздушное минирование отрабатывают. Беспилотниками пока таранят воздушные шарики. Боевые испытания состоятся позже.

Стоит отметить, что дроны «Ланцет» уже несколько лет применяются в Сирии.

Недавно на видео показали как беспилотник «Ланцет», который ещё называют камикадзе, ударил по террористам в Сирии.