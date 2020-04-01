В России создали «смертельное оружие» против вирусов, грибков и бактерий

Сейчас для дезинфекции используют, в основном, растворы на основе спирта и хлорки. Однако они имеют сильный запах и могут быть неприятны для человека.

Учёные разработали установку, которая способна преобразовывать обычную воду в очищающую жидкость. Устройство производит холодную плазму — газ из заряженных и незаряженных частиц. Она поступает в воду, после чего последняя приобретает особые свойства. Кроме того, в такой воде образуется хлорноватистая кислота. Как рассказали учёные, одна десятая процента соли такой кислоты в воде препятствует размножению коронавируса. Однако именно на новом вирусе её ещё не проверяли.

Новая жидкость может уничтожать грибки, бактерии и вирусы. Ею можно обрабатывать поверхности. Ещё одно преимущество жидкости заключается в её дешевизне. Тысяча литров будет стоить сто рублей.