В России создали специальные боевые машины для Арктики

Об этом рассказал заместитель министра обороны России в статье «Путь в новое десятилетие» журнала «Радиоэлектронные технологии». Замглавы ведомства отметил, что Россия уделила особое внимание перевооружению Сухопутных войск. Более того, на эту задачу потратили четвёртую часть выделенных средств.

Благодаря этому российские специалисты создали боевые машины пехоты «Курганец-25», «Бумеранг» и арктические «Рыцари». Также модернизировали основные боевые танки Т-90АМ, Т-80БВМ, Т-72Б3М.

Ранее сообщалось, что боевая машина пехоты для Арктики получит газотурбинный двигатель и электротрансмиссию. Газотурбинная силовая установка подходит для арктических условий гораздо лучше дизельной, поскольку в последней при температуре ниже -10 градусов начинают замерзать расходные жидкости. Газотурбинный двигатель стабильно работает даже при -50 градусах.